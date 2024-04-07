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«Развязала настоящую травлю»: Богомолов высказался о ситуации с его новым спектаклем

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«Развязала настоящую травлю»: Богомолов высказался о ситуации с его новым спектаклем
Знаменитости
Источник фото: @konstantinbogomolov

Режиссер Константин Богомолов оказался под огнем критики из-за своей новой постановки, причем осуждают его бывшие коллеги, которые в последнее время покинули пределы России. 

Сам режиссер отреагировал на это, называя их «либеральным обкомом» и утверждая, что это они на самом деле организовали настоящую кампанию против участников проекта. По словам Константина, группа уехавших актеров «развязала травлю тем, кто участвует в спектакле». 

В то время как многие артисты стремятся работать исключительно для творчества и радости, Богомолов подчеркнул, что его проект также является своеобразным общественным вкладом, направленным для своей аудитории.

Информационное агентство «Informing»

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