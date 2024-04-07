Неизлечимо больная жена Петросяна Брухунова перенесла операцию

Татьяна Брухунова, жена юмориста Евгения Петросяна, выглядит здоровой, но на самом деле она страдает от неизлечимого заболевания вен на ногах. После проведенной сложной операции по удалению варикоза ей пришлось отказаться от обуви на высоких каблуках по медицинским рекомендациям.

Могла воспользоваться услугами суррогатной матери

Как подчеркнула супруга артиста, тяжелую операцию она перенесла еще до первой беременности, учитывая то, что нарушение циркуляции крови может серьезно повлиять на здоровье будущей мамы. К слову, некоторые предполагают, что Татьяна могла воспользоваться услугами суррогатной матери для вынашивания и рождения своих 2-х детей, хотя семейная пара это отрицает.