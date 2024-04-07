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Черная полоса: На семью больной раком Кейт Миддлтон свалилась новая беда

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Черная полоса: На семью больной раком Кейт Миддлтон свалилась новая беда
Знаменитости
Источник фото: @_kate_middleton_royal

Семья принцессы Уэльской Кейт Миддлтон столкнулась с финансовыми трудностями из-за бизнеса родителей, который оказался на грани банкротства с долгами в полумиллион долларов. Эти проблемы возникли после диагноза рака у Кейт и Карла III. Ситуацию также ухудшили слухи об искусственной коме принцессы, распространяемые в сети. 

Недавно опубликованные видео, созданные, предположительно, при помощи искусственного интеллекта, вызвали сомнения в ее состоянии. Несмотря на это, мать Миддлтон уверяет, что финансовые проблемы вскоре решатся, а семья на данный момент сосредотачивается исключительно на выздоровлении Кейт. Впрочем, обсуждение ее здоровья вызывает беспокойство со стороны публики. Поклонники пишут, что черная полоса в жизни Кейт никак не закончится.

Информационное агентство «Informing»

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