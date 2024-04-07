Информинг » Знаменитости » Ида Галич впервые показала нового возлюбленного — темноволосый красавец

Ида Галич впервые показала нового возлюбленного — темноволосый красавец

Image 16+
Ида Галич впервые показала нового возлюбленного — темноволосый красавец
Знаменитости
Источник фото: @Galichida

Ида Галич недавно поделилась с поклонниками радостью в своих отношениях, опубликовав серию свежих видео, на которых запечатлен ее бойфренд, в честь полугода их отношений. В этих роликах певица нежно гладит его длинные темные кудрявые волосы, вспоминая, как они впервые встретились и даже поцеловались после стриптиза. 

Олег является очень трудолюбивым парнем

Известно, что возлюбленный Иды - Олег Ледвич, бизнесмен, яхтсмен, путешественник. Молодой человек имеет образование по внешней торговле. Кроме того, он является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленного оборудования. Хотя семья мужчины весьма состоятельна, Галич подчеркивает, что Олег является очень трудолюбивым парнем, который много работает, хотя и далек от олигарха.

Информационное агентство «Informing»

Украинская певица Лобода снова оказалась в центре громкого скандала

Украинская певица Лобода снова оказалась в центре громкого скандала

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
«Развязала настоящую травлю»: Богомолов высказался о ситуации с его новым спектаклем

Сегодня, 09:38

Киркоров признался, что имена всех его бывших избранниц начинаются на «А»

Сегодня, 09:08

Черная полоса: На семью больной раком Кейт Миддлтон свалилась новая беда

Сегодня, 08:48

Неизлечимо больная жена Петросяна Брухунова перенесла операцию

Сегодня, 08:18

Белая полоса упала под ноги: судьба выбрала три знака зодиака, которые пройдут по ней в апреле

Сегодня, 04:23

Ведущий &quot;Кто хочет стать миллионером?&quot; ответил на сообщения о своей смерти

Сегодня, 02:03

Как выглядит младший сын Светланы Бондарчук: появились новые фото

Вчера, 23:53

Актриса Паулина Андреева пожаловалась на недоверие из-за брака с Бондарчуком

Вчера, 23:33

Дочь Серова Мишель приобрела свадебное платье за несколько часов до росписи в ЗАГСе

Вчера, 21:58

Лика Стар рассказала, что была в черных списках после конфликта с Аллой Пугачевой

Вчера, 21:38

«Раздевайся»: Лика Стар рассказала о том, что от нее потребовал Федор Бондарчук

Вчера, 19:58

Полина Гагарина выгнала из проекта «Голос» солистку группы «Город 312» Макарову

Вчера, 14:13

Певица Нюша кардинально сменила имидж после сообщений о расставании с мужем

Вчера, 14:13

Лера Кудрявцева показала процесс реабилитации в спортзале

Вчера, 13:53

Стала известна судьба имущества умершей Либерж Кпадону

Вчера, 13:48

Бьянка Цензори c Канье Уэстом пришла на свидание без нижнего белья

Вчера, 13:48

Махеча Михайловского рассказала, как актер воспринял новость о раке

Вчера, 10:53

Актер Меньшиков удивил моложавым видом на свежих фотоснимках

Вчера, 10:38

Сын Михаила Круга завоевал сердца на «Фабрике звезд», превзойдя Стаса Пьеху

Вчера, 10:28

Певица Zivert призналась в любви участнику «Голоса» из Туниса

Вчера, 10:18

Новости партнеров
2023
ru-RU