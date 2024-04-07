Ида Галич впервые показала нового возлюбленного — темноволосый красавец

Ида Галич недавно поделилась с поклонниками радостью в своих отношениях, опубликовав серию свежих видео, на которых запечатлен ее бойфренд, в честь полугода их отношений. В этих роликах певица нежно гладит его длинные темные кудрявые волосы, вспоминая, как они впервые встретились и даже поцеловались после стриптиза.

Олег является очень трудолюбивым парнем

Известно, что возлюбленный Иды - Олег Ледвич, бизнесмен, яхтсмен, путешественник. Молодой человек имеет образование по внешней торговле. Кроме того, он является совладельцем компании, занимающейся монтажом промышленного оборудования. Хотя семья мужчины весьма состоятельна, Галич подчеркивает, что Олег является очень трудолюбивым парнем, который много работает, хотя и далек от олигарха.