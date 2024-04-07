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57-летняя актриса Рената Литвинова снялась в платье с декольте

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57-летняя актриса Рената Литвинова снялась в платье с декольте
Знаменитости
Источник фото: @renatalitvinovaofficiall

Проживающая во Франции Рената Литвинова опубликовала фотографии, на которых она запечатлена в алом платье-макси с декольте, подчеркивающем ее фигуру, пишет gazeta.ru. 

На 57-летней актрисе были надеты серебристые серьги в виде бантов и несколько колец. Ее элегантный образ визажист подчеркнул макияжем с угольно-черными стрелками, красными губами и блестящими тенями. 

Источник фото: @renatalitvinovaofficiall

Литвинова эмигрировала в Париж в 2022 году. Там она играет в театре, участвует в модных показах и работает над собственными проектами. 

В ноябре 2022 года актриса представила собственный аромат RENATA1226, созданный в сотрудничестве со знаменитым парфюмером Жаном-Полем Герленом. Не так давно Рената стала сотрудничать с французским брендом Balenciaga, став лицом его новой рекламной кампании. 

На одном из снимков Литвинова предстала в бежевом тренче, одетым на голое тело, черных колготках и туфлях на высоких каблуках. Также актриса демонстрировала сумку этого бренда.

Источник фото: @renatalitvinovaofficiall

Информационное агентство «Informing»

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