Всем, у кого есть банковская карта «Мир», дали срок до 19 апреля. Потом готовьтесь к неприятному сюрпризу

Гражданам РФ, у которых есть карты национальной платежной системы «Мир», напоминают о важных сроках, касающихся завершения ключевых социальных программ.

Финансовый эксперт Валерий Попов подчеркивает необходимость выполнить все действия в установленные сроки. Соглашение оператора карт «Мир» с Континентальной хоккейной лигой завершится в конце апреля. Владельцам карт обещан возврат 10% от суммы каждой второй покупки билетов на хоккейные матчи лиги.

Завершится социальная программа

Рекомендуется приобрести билеты до 29 апреля, чтобы воспользоваться выгодным предложением. Также до 19 апреля текущего года завершится социальная программа с маркетплейсом Сбера «Мегамаркет», предоставляющая скидку в размере 1500 рублей на заказ от 4000 рублей. Для получения скидки необходимо получить промокод до указанной даты и активировать его до конца апреля, сообщает Город Киров.