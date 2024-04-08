Указ подписан. Граждан РФ ждёт 10 выходных в апреле 2024 года

Россиянам в апреле обещают долгожданные выходные: итого, десять дней отдыха, благодаря майским праздникам, которые начинаются уже в конце месяца.

Эксперты советуют сохранить свой отпуск для другого времени, чтобы избежать финансовых потерь. Решение о добавлении выходных было принято ранее правительством России.

По мнению специалистов в области труда, это приведет к более длительному периоду отдыха, но общее количество отработанных часов будет различаться в зависимости от графика работы. К примеру, для стандартной пятидневной недели с восьмичасовым рабочим днем, необходимо будет отработать 168 часов, в то время как для 36-часовой рабочей недели этот показатель составит 151 час, пишет Город Киров.