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Указ подписан. Граждан РФ ждёт 10 выходных в апреле 2024 года

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Указ подписан. Граждан РФ ждёт 10 выходных в апреле 2024 года
В России
Фото: freepik.com

Россиянам в апреле обещают долгожданные выходные: итого, десять дней отдыха, благодаря майским праздникам, которые начинаются уже в конце месяца. 

Эксперты советуют сохранить свой отпуск для другого времени, чтобы избежать финансовых потерь. Решение о добавлении выходных было принято ранее правительством России. 

По мнению специалистов в области труда, это приведет к более длительному периоду отдыха, но общее количество отработанных часов будет различаться в зависимости от графика работы. К примеру, для стандартной пятидневной недели с восьмичасовым рабочим днем, необходимо будет отработать 168 часов, в то время как для 36-часовой рабочей недели этот показатель составит 151 час, пишет Город Киров.

Информационное агентство «Informing»

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