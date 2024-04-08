Уже с завтрашнего дня вводится строжайший запрет по отпускам: россияне побелели как мел от негодования

Скоро в Российской Федерации вступят в силу изменения, связанные с процедурой предоставления отпусков сотрудникам. Новое правило запрещает работодателям отказывать сотрудникам в отпуске за собственные средства или же увольнять их после отпуска.

По сведениям юриста Ирины Сиваковой, это прежде всего касается отпусков на целенаправленные цели, такие как профессиональные курсы. Решение обязательно для всех работодателей на всей территории страны, начиная с завтрашнего дня. Судебные органы поддержали сотрудника, уволенного после отпуска на профессиональные курсы, отметив, что отказ в отпуске был необоснованным, информирует Город Киров.