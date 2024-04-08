Родители хватаются за сердечные капли, школьники скачут от счастья: этот предмет уберут из школьной программы

В соответствии с сообщением от PRIMPRESS и ссылкой на ТАСС, в планах исключить из учебной программы для школьников 6-8 классов предмет обществознания.

Содержание программы останется неизменным

Помощник президента РФ Владимира Мединского выразил мнение, что такое изменение не повлечет за собой потери знаний в данной области. Он подчеркнул, что некоторые темы будут интегрированы в учебный план по истории, а остальные материалы будут сохранены для изучения в последующих годах. Хотя основное содержание программы останется неизменным, планируется улучшение методики обучения для учеников и учителей. Это должно помочь избежать неравномерности в уровне знаний по обществознанию, с которой сталкиваются некоторые классы из-за информационного перенасыщения или дефицита информации.

Ведется разработка учебника

Новая структура обучения будет ориентирована на обеспечение каждому ученику достаточного времени для усвоения материала спокойно и последовательно. В настоящее время ведется разработка учебника по новой программе для учащихся 9-11 классов, однако его выпуск ожидается не ранее 2025 года, пишет Город Киров.