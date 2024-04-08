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Наценок не избежать: на маркетплейсах существенно подорожают товары

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Наценок не избежать: на маркетплейсах существенно подорожают товары
В России
Фото: @splitov27 / freepik.com

С 1 апреля 2024 года в России изменился предел беспошлинного ввоза товаров, сократившись с 1000 до 200 евро. Это означает введение таможенных пошлин за превышение данной суммы. 

Высказали недовольство этим изменением

Решение вызвало общественный резонанс, поскольку два года назад предел был увеличен в пять раз для удовлетворения спроса в условиях санкций и ухода брендов с рынка. Многие депутаты и представители бизнеса высказали недовольство этим изменением, опасаясь увеличения цен и негативного влияния на покупательную способность. 

Специалисты предупреждают, что это может сделать некоторые товары недоступными для значительной части населения, что в свою очередь может привести к сокращению рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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