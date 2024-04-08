Наценок не избежать: на маркетплейсах существенно подорожают товары

С 1 апреля 2024 года в России изменился предел беспошлинного ввоза товаров, сократившись с 1000 до 200 евро. Это означает введение таможенных пошлин за превышение данной суммы.

Высказали недовольство этим изменением

Решение вызвало общественный резонанс, поскольку два года назад предел был увеличен в пять раз для удовлетворения спроса в условиях санкций и ухода брендов с рынка. Многие депутаты и представители бизнеса высказали недовольство этим изменением, опасаясь увеличения цен и негативного влияния на покупательную способность.

Специалисты предупреждают, что это может сделать некоторые товары недоступными для значительной части населения, что в свою очередь может привести к сокращению рабочих мест и уменьшению налоговых поступлений, пишет ngnovoros.ru.