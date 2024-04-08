По 10 тысяч каждому: Сбербанк порадует всех россиян

Вскоре стартует новый сервис для владельцев банковских карт: возможность получить обратно часть средств, потраченных на покупки, немедленно перечисленных на счет. Этот сервис доступен в мобильном приложении крупнейшего финансового учреждения в РФ. Он позволяет вернуть деньги, потраченные на покупки, в виде обычного займа. Это удобно для совершения покупок и использования денег для других нужд.

Можно вернуть от 5 до 150 тыс. рублей

Сумма, которую можно вернуть, варьируется от 5 до 150 тыс. рублей. Запрос на возврат денег можно отправить через приложение «Сбербанк Онлайн».

Решение о выдаче суммы принимается в течение 5-ти минут, а денежные средства будут доступны сегодня же, пишет ngnovoros.ru.