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По 10 тысяч каждому: Сбербанк порадует всех россиян

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По 10 тысяч каждому: Сбербанк порадует всех россиян
В России
Автор фото: Дмитрий Кагаев

Вскоре стартует новый сервис для владельцев банковских карт: возможность получить обратно часть средств, потраченных на покупки, немедленно перечисленных на счет. Этот сервис доступен в мобильном приложении крупнейшего финансового учреждения в РФ. Он позволяет вернуть деньги, потраченные на покупки, в виде обычного займа. Это удобно для совершения покупок и использования денег для других нужд. 

Можно вернуть от 5 до 150 тыс. рублей

Сумма, которую можно вернуть, варьируется от 5 до 150 тыс. рублей. Запрос на возврат денег можно отправить через приложение «Сбербанк Онлайн». 

Решение о выдаче суммы принимается в течение 5-ти минут, а денежные средства будут доступны сегодня же, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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