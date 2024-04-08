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Филипп Киркоров обозвал Ларису Долину «врушкой» на шоу «Маска»

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Филипп Киркоров обозвал Ларису Долину «врушкой» на шоу «Маска»
Знаменитости
Источник фото: @fkirkorov

В ходе участия в телевизионном шоу «Маска», которое выходит на телеканале НТВ, Лариса Долина утверждала, что она не узнала артиста, выступающего в костюме бабочки. Однако Филипп Киркоров, также являющийся членом звездного жюри, ей не поверил и назвал «врушкой», утверждая, что он видит по глазам, что она что-то скрывает.

Киркоров прокомментировал ситуацию, считая, что представители его поколения попросту не умеют врать, а также обладают навыками распознавания даже по маленьким деталям, таким как, например, походка.

Информационное агентство «Informing»

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