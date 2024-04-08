В шоу «Маска» стало известно, кто скрывался под маской Кактуса

7 апреля 2024 года на телеканале НТВ вышел восьмой выпуск «Маски-5». К постоянным членам жюри присоединилась Лариса Долина, которая выступала в первом сезоне в образе Оленя.

В этом эпизоде осталось восемь участников: Бабочка, Горилла, Енот, Змей Горыныч, Кактус, Кот, Матрешка и Щенок. В номинацию на выбывание попали: Енот, Кактус, Матрешка. В итоге Енот был спасен зрителями в студии, получив 36,8% голосов. Кактус занял второе место (32,7%), а Матрешка оказалась на третьем месте (30,5%).

Кактус был вынужден снять маску

После проголосовавших зрителей, члены жюри высказали свои мнения. Филипп Киркоров проголосовал против Кактуса, высказав свое восхищение Матрешкой. Тодоренко и Родригез также поддержали Кактус. Долина проголосовала за Матрешку, а решающий голос оказался за Валерией. Артистка решила оставить в проекте Матрешку, а Кактус был вынужден снять с себя маску, и оказалось, что за этой маской скрывается солистка группы IOWA - Катя Иванчикова. Уже без маски певица исполнила песню «Отпускаю», поблагодарив всех за поддержку, пишет КП.