Стало известно, кто покинул «Новую фабрику звезд»

В последнем эпизоде «Новой Фабрики звезд» Никита Уфимцев покинул проект, вызвав эмоциональные реакции, учитывая его предыдущую близость к выбытию.

В своем выступлении с песней «Чувства» он вызвал разнообразные мнения жюри: Марина Кравец отметила сложности с слышимостью слов, в то же время как Егор Дружинин считал номер слишком пафосным, в то время как Сергей Шнуров и Сергей Жуков оценили его.

Племянница Гарика Мартиросяна, Нонна Еганян, впечатлила звездное жюри своим выступлением, а Александр Круг решил почтить память отца выступлением. В результате обсуждения Нонна осталась в проекте, а Никита покинул программу по решению телезрителей.