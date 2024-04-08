Актриса Федункив рассказала, за что любит русских ее молодой супруг-итальянец

Звезда шоу Comedy Woman Марина Федункив вышла замуж за молодого итальянца Стефано Маджи. Он моложе ее на 13 лет. Маджи занимается бизнесом в России, они оба ценят лучшее в культурах друг друга. Федункив отметила во время беседы с репортерами, что ее мужу нравится русская душевность, а также способность объединяться в радости и горе.

В свою очередь, актриса восхищается итальянским отношением мужчины к женщинам, его любовью к жизни и оптимизмом. Супруги всегда поддерживают хорошие отношения с итальянской свекровью, общаясь по видеосвязи и встречаясь, когда Марина посещает в очередной раз Италию.