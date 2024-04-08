«Ждет уголовка»: Лолита Милявская оказалась замешана в мошенничестве

Лолита Милявская, обычно известная как общительная и неконфликтная артистка, вызвала удивление своих фанатов после очередного эмоционального поста, опубликованного в социальных сетях, пишет 7Дней.ру.

Ее услугами воспользовалась Лолита

Артистка выразила негативное отношение к некой Марии и пожелала ей тюремного заключения. По всей видимости, это связано с тем, что женщина рекламирует в своем личном блоге инвестиционные схемы, которые, как утверждается, могут привести к обогащению. По данным предпринимательницы, ее услугами воспользовалась сама Лолита.

Милявская подтвердила, что знакома с бизнесменкой.

«Люди, если не хотите расстаться с деньгами, проверяйте информацию на официальных аккаунтах артистов. Надеюсь, Машу ждет уголовочка».