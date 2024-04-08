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Пенсионный возраст повысят на 3 года. Неприятный сюрприз ждет граждан уже в 2024

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Пенсионный возраст повысят на 3 года. Неприятный сюрприз ждет граждан уже в 2024
В России
Фото: @congerdesign / pixabay.com

С 2024 года российские граждане сталкиваются с изменениями в пенсионном законодательстве. Новые возрастные группы выходят на пенсию с повышенным пенсионным возрастом, который увеличен на три года по сравнению с предыдущими нормами.

Реформирование пенсионного законодательства еще не завершено, и планируется, что к 2028 году мужчины выйдут на пенсию в 65 лет, а женщины - в 60 лет. 

В настоящее время никто не достигает пенсионного возраста из-за переходного периода реформы. Однако с 2024 года мужчины 1961 года рождения и женщины 1966 года рождения начнут получать пенсию по возрасту: 63 года для мужчин и 58 лет для женщин. 

Для этого требуется минимальный трудовой стаж не менее 15 лет и 28,2 пенсионных коэффициента, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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