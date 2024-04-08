Информинг » В России » Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 8 апреля

Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 8 апреля

Image 16+
Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 8 апреля
В России
Фото: freepik.com

Пенсионерам в возрасте от 60 до 80 лет объявлено о важном изменении, которое коснется их качества жизни. В ближайшем будущем будет внедрена новая программа, охватывающая большее количество регионов, об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева. 

Появление новых центров общения для старшего поколения обещает значительно улучшить их социальное окружение. Эти центры, расположенные в помещениях бывшего Пенсионного фонда, представляют собой места для досуга и обучения, где пожилые граждане могут читать книги, работать на компьютерах, смотреть кино и слушать лекции. 

В Кургане и Дагестане уже открылись новые центры, которые станут доступны пенсионерам бесплатно. С 20 марта ожидается расширение географии проекта по всей стране, где все мероприятия будут адаптированы для пожилых граждан от 60 до 80 лет, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

«Теперь запрещено». Новые жесткие правила с апреля ввели во всех супермаркетах для продавцов и покупателей

«Теперь запрещено». Новые жесткие правила с апреля ввели во всех супермаркетах для продавцов и покупателей

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
С 8 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

Сегодня, 09:53

Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 8 апреля

Сегодня, 09:28

Указ подписан. Граждан РФ ждёт 10 выходных в апреле 2024 года

Сегодня, 09:13

Пенсионный возраст повысят на 3 года. Неприятный сюрприз ждет граждан уже в 2024

Сегодня, 08:38

Наценок не избежать: на маркетплейсах существенно подорожают товары

Сегодня, 05:23

По 10 тысяч каждому: Сбербанк порадует всех россиян

Сегодня, 04:33

Уже с завтрашнего дня вводится строжайший запрет по отпускам: россияне побелели как мел от негодования

Сегодня, 04:28

Всем, у кого есть банковская карта «Мир», дали срок до 19 апреля. Потом готовьтесь к неприятному сюрпризу

Сегодня, 01:38

Родители хватаются за сердечные капли, школьники скачут от счастья: этот предмет уберут из школьной программы

Сегодня, 01:33

В России наконец-то накажут за назойливые спам-звонки

Вчера, 23:38

Указ подписан. Пенсионеры со званием &quot;Ветеран труда&quot; получат прибавку к пенсии уже в этом году

Вчера, 23:33

Гадость в брикете: Росконтроль назвал марки сливочного масла, которое лучше не брать даже по акции

Вчера, 17:58

Придется отказаться от всех льгот в апреле: пенсионерам объявили о подготовленном сюрпризе

Вчера, 17:13

Ветераны труда получат масштабные выплаты: как получить этот статус

Вчера, 16:58

Это не шутки. Жителей РФ призвали покинуть свои дома до 22 апреля 2024 года

Вчера, 15:53

Неожиданный размер апрельской пенсии удивил российских пенсионеров

Вчера, 15:53

Об этом обязательно нужно знать: какие льготы ждут предпенсионеров в 2024 году

Вчера, 14:23

Выходные резко перенесли - этого требует ситуация в стране: стало известно, как будем отдыхать на майские праздники

Вчера, 13:58

Уже с завтрашнего дня вводится строжайший запрет по отпускам: россияне вне себя от возмущения

Вчера, 13:43

В России станут наказывать за назойливые звонки

Вчера, 13:43

Новости партнеров
2023
ru-RU