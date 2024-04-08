Указ подписан: пенсионеров, которым от 60 до 80 лет, ждет неожиданное изменение с 8 апреля

Пенсионерам в возрасте от 60 до 80 лет объявлено о важном изменении, которое коснется их качества жизни. В ближайшем будущем будет внедрена новая программа, охватывающая большее количество регионов, об этом сообщила пенсионный эксперт Анастасия Киреева.

Появление новых центров общения для старшего поколения обещает значительно улучшить их социальное окружение. Эти центры, расположенные в помещениях бывшего Пенсионного фонда, представляют собой места для досуга и обучения, где пожилые граждане могут читать книги, работать на компьютерах, смотреть кино и слушать лекции.

В Кургане и Дагестане уже открылись новые центры, которые станут доступны пенсионерам бесплатно. С 20 марта ожидается расширение географии проекта по всей стране, где все мероприятия будут адаптированы для пожилых граждан от 60 до 80 лет, пишет ngnovoros.ru.