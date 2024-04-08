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С 8 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз

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С 8 апреля начнут лишать прав за вождение без куртки: водителей ждет неожиданный сюрприз
В России
Фото: freepik.com

С 8 апреля сотрудники ГИБДД начнут активные рейды по выявлению нарушителей правил дорожного движения на дорогах страны, обращая особое внимание на мелкие детали во внешнем виде и поведении водителей. Инспекторы будут тщательно отслеживать манеру вождения и внешний вид находящихся за рулем граждан, уделяя внимание даже таким деталям, как отсутствие верхней одежды в прохладную погоду. 

Нарушителям грозят штрафы

В ГИБДД подчеркнули, что такие признаки могут навести на мысль о возможном употреблении алкоголя перед поездкой. Нарушителям грозят штрафы до 30 тысяч рублей и лишение водительских прав за вождение в нетрезвом виде или отказ от медосвидетельствования на состояние опьянения.

Главной целью рейдов является выявление наиболее опасных нарушителей ПДД, чьи действия часто приводят к тяжелым ДТП с пострадавшими и жертвами, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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