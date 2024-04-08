Станет бесплатным с 9 апреля 2024: новая льгота вводится для всех российских пенсионеров

Пенсионный эксперт Анастасия Киреева рассказала о том, какая льгота будет доступна для пенсионеров с 9 апреля.

Она сообщила, что теперь пенсионеры смогут отдохнуть бесплатно в одном из самых красивых мест РФ, пишет «Наша Газета». Пенсионерам предоставят возможность бесплатно гулять в Екатерининском парке в Царском селе, расположенном в городе Пушкине под Санкт-Петербургом.

«В ближайшем времени начнется весенне-летний сезон в парке, когда вход будет платным для большинства посетителей. Однако для пенсионеров будет сделано исключение - они смогут посещать парк бесплатно, но только в определенные дни. Бесплатный день будет вторник, начиная с 9 апреля», - сообщила Киреева.

Также для пенсионеров будут бесплатными почти все музеи Санкт-Петербурга и Москвы. Третьяковскую галерею, Эрмитаж и Русский музей они смогут посещать без оплаты входного билета в один из дней недели.

Эта льгота будет предоставляться всем пенсионерам, независимо от региона их проживания. Для получения бесплатного билета достаточно будет предъявить пенсионное удостоверение.