«Начнется 9 апреля и будет длиться неделю». Синоптики дали неожиданный прогноз

Синоптики обновили прогнозы погоды на предстоящую неделю и прогнозируют начало новой погодной эпохи с 9 апреля, которая будет отличаться от предыдущих прогнозов. Метеорологическое бюро Gismeteo сообщило о значительных изменениях в погоде, которые коснутся Центральной России.

Улучшение погодных условий

По данным специалистов, зима оставила исторический след в виде огромного количества снега. В Москве начало недели принесет существенное улучшение погодных условий. С 9 апреля температура в столице поднимется до +8 градусов, а к концу недели может достигнуть отметки в +11 градусов, что станет рекордом с начала года.

Специалисты прогнозируют, что такая неожиданная тепловая волна продержится неделю, а к воскресенью температура может достичь даже +20 градусов. Таким образом, ожидается период необычно теплой погоды, отличающийся от предыдущих прогнозов, сообщает ngnovoros.ru.