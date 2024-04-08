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Юрий Стоянов высказал свое мнение о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

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Юрий Стоянов высказал свое мнение о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»
Знаменитости
Источник фото: @stoyanovshow

Юрий Стоянов, известный актер, поделился своими впечатлениями о нашумевшем телесериале «Слово пацана« в интервью для YouTube-канала »Надежда Стрелец».

Создателям ленты удалось передать время и рассказать историю честно

Как отметил известный артист, в этой картине заложены «очень важные вещи» и создателям ленты удалось передать время и рассказать историю честно. Также актер выразил надежду на то, что Жора Крыжовников очень грамотно подготовил молодых актеров к возможной популярности после успеха сериала и научил их справляться с этим вызовом. 

Однако Стоянов отметил, что не все молодые артисты смогут успешно справиться с этим испытанием, пишет Вокруг Тв.

Информационное агентство «Informing»

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