Юрий Стоянов высказал свое мнение о сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте»

Юрий Стоянов, известный актер, поделился своими впечатлениями о нашумевшем телесериале «Слово пацана« в интервью для YouTube-канала »Надежда Стрелец».

Создателям ленты удалось передать время и рассказать историю честно

Как отметил известный артист, в этой картине заложены «очень важные вещи» и создателям ленты удалось передать время и рассказать историю честно. Также актер выразил надежду на то, что Жора Крыжовников очень грамотно подготовил молодых актеров к возможной популярности после успеха сериала и научил их справляться с этим вызовом.

Однако Стоянов отметил, что не все молодые артисты смогут успешно справиться с этим испытанием, пишет Вокруг Тв.