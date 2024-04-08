Актрису Поплавскую возмутило возвращение ведущего Урганта в кино в главной роли

Яна Поплавская выразила свое недовольство возвращением телеведущего Ивана Урганта на экран в главной роли в кинофильме режиссера Николая Солодникова под названием «Во сне ты горько плакал».

Это еще один пример возвращения «кумиров» на телевидение и в кино

В своем сообщении в телеграм-канале она отметила, что это еще один пример возвращения «кумиров« на телевидение и в кино, таких как Ревва, Киркоров, Шепелев, Светлаков, а теперь пришла очередь Урганта, который проживал в Израиле после ухода с экранов РФ. Она также подчеркнула, что возвращение шоумена происходит после 2-х лет »отпуска», когда его пытались пристроить в различные проекты.

Фильм, в котором Иван сыграл главную роль, пока что не получил прокатного удостоверения для показа в кинотеатрах. По данным Телеканала 360°, Поплавская также напомнила о высказывании депутата Николая Бурляева, выразившего надежду, что Минкульт России не выдаст необходимые документы для широкого показа фильма, поскольку государство не должно поддерживать работы «стыдливых деятелей искусства».