Собчак решила спасти просившую о помощи Пугачеву

Скоро Алла Пугачева, которая уехала из РФ, отметит свой 75-летний юбилей - 15 апреля. Она выбрала отпраздновать этот день за границей, так как чувствует, что на Родине ее никто не приветствует.

Народная артистка внесла свой вклад в эту ситуацию. Примадонна не раз высказывалась негативно о России и ее жителях в соцсетях. Певица назвала соотечественников «холопами и рабами», заявила, что «нормальные люди не будут возвращаться в Россию». После трагедии в «Крокус Сити Холле» Алла Борисовна даже попросила прощения у Манижи, которая является таджичкой - исполнителями теракта были граждане Таджикистана.

Ксения Собчак готовит документальный кинофильм о Примадонне

Однако несмотря на это, некоторые знаменитости все еще готовы выстлать для Пугачевой красную дорожку. По данным Царьграда, Ксения Собчак готовит документальный кинофильм о Примадонне, в котром планирует напомнить россиянам о заслугах певицы в прошлом для того, чтобы спасти ее и улучшить ее репутацию.