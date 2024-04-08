Безголосый: музыкальный критик Бабичев вынес приговор мировой знаменитости

Музыкальный критик Евгений Бабычев вынес приговор мировой знаменитости. Тилля Линдеманна он назвал безголосым.

За 30 лет существования группы Rammstein было выпущено огромное количество хитов, и все те, кто хоть однажды побывал на концерте металлистов, отмечают запоминающиеся перфомансы, непередаваемое действо на сцене. Голос же Линдеманна стал фишкой коллектива, бесстрашно использующего специфический ритм, а также эпатирующие тексты песен.

У музыканта нет вокала с классической точки зрения

Однако Бабичев экспертно заявляет, что у музыканта нет вокала с классической точки зрения, хотя это не мешает ему быть популярным и узнаваемым во всем мире, поскольку для артиста более важен тембр и подача, вне зависимости от жанра, пишет 7Дней.ру.