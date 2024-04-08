Певец Леонид Агутин объяснил свой отказ петь с певцом SHAMAN на одной сцене

Леонид Агутин, известный российский композитор и исполнитель, рассказал в интервью НТВ, почему так и не выступил на одной сцене с певцом SHAMAN (Ярославом Дроновым).

Агутин категорически опроверг слухи о наличии конфликта с SHAMANом

Агутин категорически опроверг слухи о наличии конфликта между ними. Музыкант подчеркнул в очередной раз, что ему надоели вопросы журналистов относительно его отношений с коллегой, однако выразил благодарность за возможность разъяснить данную ситуацию.

По словам Агутина, причина его отказа выступить с SHAMANом на одном из недавних концертов была связана с его состоянием здоровья. Певец при этом поделился, что он перенес операцию после обнаружения у него блуждающего тромба. Отметив, что слухи о его ссоре с Ярославом Дроновым распространяются намеренно, Леонид выразил свое неодобрение такой практике. Он резюмировал, что некоторые вещи, на его взгляд, недопустимы.