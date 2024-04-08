Сразу отключитесь. В МВД предупредили о массовом разводе граждан России

Мошенники выработали новую стратегию обмана, предлагая помощь по возврату утраченных средств тем, кто пострадал от финансовых пирамид.

Злоумышленники используют личные данные потенциальных жертв

Представитель МВД Ирина Волк предупреждает, что злоумышленники используют личные данные потенциальных жертв, убеждая их в своей искренности, и предлагают заключить договор с оплатой «страховки» до 10% от суммы счета. Они также могут предоставить фальшивые государственные акты для заключения платных соглашений.

Эксперты рекомендуют не доверять посторонним и не передавать личные данные, а в случае подобных ситуаций прекратить общение, пишет ngnovoros.ru.