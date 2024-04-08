Как работающим, так и неработающим. Всех пенсионеров со стажем 20 лет призывают оформить льготу

Пенсионерам, отработавшим в одном регионе не менее 20 лет, будет доступна новая льгота - звание «Ветеран труда». Эта возможность распространяется даже на работающих пенсионеров.

Необходимо подтвердить стаж в регионе проживания

Для получения звания необходимо подтвердить стаж в регионе проживания. В Санкт-Петербурге или Москве требуется 20 лет работы для мужчин с общим стажем 45 лет и для женщин - с общим стажем 40 лет. В Нижегородской области требуется 20 лет работы у женщин и 25 лет у мужчин с соответствующим общим стажем.

Получение звания дает право на дополнительную ежемесячную выплату от 700 до более тысячи рублей в зависимости от региона, гарантированную всем пенсионерам, независимо от их рабочего статуса. В отличие от остальной страны, во многих регионах для получения звания достаточно лишь подтверждения стажа, без дополнительных критериев, таких как грамоты и награды, пишет ngnovoros.ru.