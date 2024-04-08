Актриса Яна Поплавская провела оценку возвращению Урганта на ТВ

Яна Поплавская выразила свое мнение о возвращении Ивана Урганта на российское ТВ, называя это действие проделкой пятой колонны, которая возрождает «кумиров» на экранах. Актриса высказала свое недовольство, отметив, что Ургант уехал в Израиль, после чего вернулся после двухлетнего отсутствия. Поплавская упомянула о кинофильме Николая Солодникова, в котором шоумен сыграл главную роль, и добавила, что Солодников является мужем иноагента Катерины Гордеевой.

Несмотря на то, что проживают они в Латвии, лента должна будет получить прокатное удостоверение Минкульта РФ для выхода на широкие экраны, а также онлайн-платформы. Поплавская заключила высказывание цитатой Сергея Параджанова, подчеркивая, что через эту «дырочку» уже прошло многое, что вызывает у граждан отвращение, пишет Царьград.