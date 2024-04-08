Певица Наталия Гулькина вышла на сцену без нижнего белья

Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина поделилась с КП забавным случаем, произошедшим во время ее одного из выступлений. В один раз перед выходом на сцену певица забыла надеть нижнее белье, что и привело к неловкости во время концерта. Несмотря на это, артистка смогла произвести впечатление на аудиторию благодаря длинному платью, хотя был небольшой разрез.

Публика сможет что-то заметить

Все время выступления Наталья беспокоилась, что публика сможет что-то заметить. Таким образом, Гулькина поделилась своими мыслями, отвлекаясь от обсуждения видеоролика с участием Александра Серова, который вызвал шум в Сети из-за своих слишком узких брюк.