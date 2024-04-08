42-летняя журналистка Ксения Собчак снялась в Дубае с сумкой почти за полмиллиона рублей

Ксения Собчак поделилась с подписчиками в социальных сетях фотографиями с отдыха в Дубае в компании сына Платона. На фотоснимках она предстала в стильных образах, включая элегантное черное платье с необычным воротником и соломенной шляпой, дополненные дорогими аксессуарами от бренда YSL.

Источник фото: @xenia_sobchak

В другом образе теледива сочетала бежевое боди с кожаными брюками, дополнив его массивными кольцами и браслетом.

Источник фото: @xenia_sobchak

Собчак взяла перерыв от работы для того, чтобы провести время с сыном во время его каникул. Они выбрали роскошный отель Burj Al Arab, и, по данным журналистов, отпуск обошелся примерно в 2,3 млн рублей, пишет Газета.ру.