Татьяна Брухунова впервые показала видео с дочкой от Петросяна

Брухунова делится моментами с дочерью Матильдой, наслаждаясь материнством. Вместе с мужем, Евгением Петросяном, они воспитывают двоих детей - сына Вагана и дочь Матильду. Появление девочки они скрывали до недавнего времени. Брухунова утверждает, что вынашивала ребенка сама, опровергая слухи о суррогатном материнстве. Она показала Матильду на фотографиях, где та игриво тянется к игрушкам.

Жена Петросяна часто сопровождает мужа в театре и в путешествиях. В феврале они посетили Китай. Ее родительница, бухгалтер в местном кардиологическом центре, также поддерживает супругов, пишет Телепрограмма.