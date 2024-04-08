Пенсионеры получат доплату перед майскими праздниками: сколько она составит

Перед майскими праздниками график выплат пенсий будет изменен, чтобы избежать пересечения с выходными днями. Пенсионеры, получающие обычно выплаты в начале месяца, смогут рассчитывать на них уже в конце апреля. В честь Дня Победы участники Великой Отечественной войны и ветераны получат единовременную выплату в размере десяти тысяч рублей, которая будет начислена одновременно с пенсией.

Некоторые пенсионеры могут ожидать двойную выплату в апреле: сначала за апрель, а затем за май. Полный список получателей дополнительных выплат указан в законе о ветеранах. В разных регионах также предусмотрены дополнительные выплаты в честь Дня Победы, варьирующиеся по размеру от трех до десяти тысяч рублей.

Например, в Хабаровском крае и Севастополе установлены разные размеры выплат для различных категорий граждан, в зависимости от их статуса и заслуг во время войны, пишет ngnovoros.ru.