Информинг » В России » Идти в отпуск невыгодно. Работающим россиянам объявили о выплатах и отдыхе в мае

Идти в отпуск невыгодно. Работающим россиянам объявили о выплатах и отдыхе в мае

Image 16+
Идти в отпуск невыгодно. Работающим россиянам объявили о выплатах и отдыхе в мае
В России
Фото: freepik.com

В мае количество рабочих дней сокращается, что может повлиять на размер аванса и выплаты за отпуск сотрудникам. Из-за переноса выходных в 2024 году россияне будут работать в субботу, 27 апреля, но отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Из-за дополнительных выходных дней размер аванса может быть меньше обычного, так как он рассчитывается пропорционально отработанному времени в течение месяца.

Брать отпуск в мае не выгодно

Если сотрудник решает продлить отдых за счет отпуска или больничного между выходными днями, оплата будет пересчитана соответственно. Оплата по больничному рассчитывается на основе среднего заработка за два года, и сумма выплаты зависит от стажа. Однако брать отпуск в мае не всегда выгодно, так как праздничные дни при расчете отпускных не учитываются. 

Лучше взять отпуск между выходными днями, чем отдыхать две недели в другие дни месяца. Работа в праздничные дни вознаграждается удвоенной оплатой или предоставлением дополнительных выходных на усмотрение сотрудника, за исключением представителей творческих профессий, которые могут работать в выходные, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

Выяснилось, как 49-летняя женщина из Иркутской области похудела на 37 кг за 7 месяцев

Выяснилось, как 49-летняя женщина из Иркутской области похудела на 37 кг за 7 месяцев

Не забудьте добавить «INFORMING» в источники новостей
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Яндекс.Новости
Добавить сайт «INFORMING» в мои источники Google.News
Поделитесь новостью со своими друзьями!
Лента
Случится уже в апреле: пенсионеры со званием &quot;Ветераны труда&quot; получат долгожданные выплаты

Сегодня, 08:18

Жилья вы просто лишитесь. Юрист объяснила, за что подаренную квартиру могут отобрать

Сегодня, 07:58

С апреля пенсии начнут приходить в другое время: в Соцфонде рассказали, как теперь все будет

Сегодня, 05:08

«Проверять будут прямо на улицах»: пенсионеров старше 60 лет ждут неприятные перемены в жизни

Сегодня, 04:53

Уже с сегодняшнего дня: владельцев огородов и дач ошарашили новым жестким запретом

Сегодня, 02:43

Указ подписан: всех водителей, у кого есть пленка на фарах, могут ждать неожиданные перемены

Сегодня, 01:23

Специальные выплаты пенсионерам: правительство РФ подготовило сюрприз для ветеранов труда

Сегодня, 00:03

Экстренная новость: россиян призвали покинуть свои дома 11 апреля 2024 года

Вчера, 23:58

Принято решение. Пенсионеры, у которых есть стаж с 1991 по 1998 год, ожидают новое правило с 11 апреля

Вчера, 21:38

Голикова озвучила новый размер пенсий: пенсионеров ошарашили

Вчера, 20:28

Вам тоже положено: всем пожилым с пенсией ниже 35 тысяч рублей назначили выплаты

Вчера, 20:18

С завтрашнего дня. Сбербанк предупредил всех, кто оставляет деньги на карте

Вчера, 19:53

Выяснилось, как 49-летняя женщина из Иркутской области похудела на 37 кг за 7 месяцев

Вчера, 15:48

Деньги снимут, кредиты оформят: мошенники действуют нагло и безотказно

Вчера, 15:48

Указ подписан. Эти популярные продукты полностью пропадут с прилавков магазинов 10 апреля

Вчера, 13:48

В Челябинске на намаз Ураза-Байрам прибыли автозаки

Вчера, 13:48

Пенсионеры опешили от этого закона. Сюрприз старикам уже с апреля 2024

Вчера, 12:58

Свердловского бойца СВО, который год провел в коме, признали дезертиром

Вчера, 12:58

Священники Волгоградской епархии рассказали, зачем в храмах используют кадило

Вчера, 11:38

Жарким будет не только лето: Вильфанд сделал прогноз погоды до самого сентября 2024 года

Вчера, 10:43

Новости партнеров
2023
ru-RU