Идти в отпуск невыгодно. Работающим россиянам объявили о выплатах и отдыхе в мае

В мае количество рабочих дней сокращается, что может повлиять на размер аванса и выплаты за отпуск сотрудникам. Из-за переноса выходных в 2024 году россияне будут работать в субботу, 27 апреля, но отдыхать с 28 апреля по 1 мая и с 9 по 12 мая. Из-за дополнительных выходных дней размер аванса может быть меньше обычного, так как он рассчитывается пропорционально отработанному времени в течение месяца.

Брать отпуск в мае не выгодно

Если сотрудник решает продлить отдых за счет отпуска или больничного между выходными днями, оплата будет пересчитана соответственно. Оплата по больничному рассчитывается на основе среднего заработка за два года, и сумма выплаты зависит от стажа. Однако брать отпуск в мае не всегда выгодно, так как праздничные дни при расчете отпускных не учитываются.

Лучше взять отпуск между выходными днями, чем отдыхать две недели в другие дни месяца. Работа в праздничные дни вознаграждается удвоенной оплатой или предоставлением дополнительных выходных на усмотрение сотрудника, за исключением представителей творческих профессий, которые могут работать в выходные, пишет ngnovoros.ru.