Всем, у кого есть банковская карточка «Мир», дали время до 19 апреля. Потом готовьтесь к неприятному сюрпризу

Всем гражданам России, владеющим картами национальной платежной системы «Мир», напомнили о важных сроках, которые стоит учесть перед наступлением апреля.

Финансовый эксперт Валерий Попов предоставил информацию о новых временных рамках для обладателей карт данной системы и ее партнеров. Социальные программы, такие как скидки на билеты на хоккейные матчи лиги и скидки на заказы на маркетплейсе Сбера «Мегамаркет», завершатся в конце апреля и после 19 апреля соответственно.

Жителям рекомендуется воспользоваться этими программами, успев совершить все необходимые действия в установленные сроки, пишет Город Киров.