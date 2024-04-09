Пенсионеры опешили от нового закона. Сюрприз старикам подготовили с апреля

В этом году все российские неработающие граждане получат приятное увеличение страховой пенсии по старости до 18 521 рубля. Этот амбициозный план, к слову, вызвал много обсуждений после публикации проекта бюджета с деталями о повышении выплат.

Для получения страховой пенсии необходимо соответствовать трем условиям: достичь определенного возраста, иметь определенный трудовой стаж, а также индивидуальный пенсионный коэффициент. Изменения начнут действовать с 2028 года, однако уже сейчас введен переходный период.

Увеличение страховой пенсии может существенно повлиять на качество жизни пожилых людей, стимулируя трудовую активность населения, пишет ngnovoros.ru.