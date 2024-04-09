Недвижимости вы просто лишитесь. Юрист объяснила, за что подаренную квартиру смогут отобрать

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова предупреждает всех россиян о рисках потери жилой недвижимости из-за нарушений при заключении договора дарения. В определенных ситуациях, по данным эксперта, такой договор может быть признан недействительным, что может привести к конфискации имущества.

Причины возврата подаренного имущества

Это возможно в том случае, если даритель не был в здравом уме при совершении сделки, страдает психическими расстройствами, имущество передано под видом дарения, но фактически продано. Угроза жизни или здоровья дарителя, его родственников, а также его банкротство после совершения дарения, также могут стать причиной возврата подаренного имущества.

В этих случаях применяются законные меры для восстановления правового статуса имущества, сообщает ngnovoros.ru.