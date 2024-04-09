Как работающим, так и неработающим: пенсионеры могут оформить льготы за стаж 20 лет

Эксперт в области пенсионного права Сергей Власов объявил о новом льготном предложении для пенсионеров с минимальным стажем работы в одном регионе. Теперь пенсионеры могут получить звание «Ветеран труда», отработав не менее 20 лет в конкретном месте деятельности. Данная возможность открыта даже для тех, кто ещё продолжает трудиться.

Для получения звания «Ветеран труда» необходимо подтвердить трудовой стаж

Для получения звания необходимо подтвердить трудовой стаж, и оно может быть присвоено тем, кто проживает в регионе и имеет длительный опыт работы там. На федеральном уровне получить это звание сложнее, поскольку требуются и другие достижения, такие как награды или ордена. Однако в регионах возможно получить льготы и без этих условий.

В Нижегородской области либо Питере за 20 и 25 лет работы женщины и мужчины соответственно, получат дополнительные выплаты к пенсии, превышающие 1000 и 700 рублей ежемесячно, и это гарантировано даже для работающих пенсионеров, пишет ngnovoros.ru.