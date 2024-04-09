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Пенсия увеличится вдвое: пенсионеров ждет очень приятный сюрприз

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Пенсия увеличится вдвое: пенсионеров ждет очень приятный сюрприз
В России
Фото: @master1305 / freepik.com

Новые изменения в законодательстве призваны облегчить жизнь пенсионеров, особенно тех, кто достиг 80 лет. Согласно новым правилам, пожилые граждане могут удвоить свою фиксированную пенсию, что существенно улучшит их финансовое положение после долгих лет труда. Однако следует помнить, что превышение установленного лимита дополнительных льгот будет запрещено для обеспечения равных возможностей всех пенсионеров. 

Введены программы для помощи в оплате коммунальных услуг

Кроме того, введены программы для помощи в оплате коммунальных услуг, при которых с каждым годом после 70 лет пенсионеры получают увеличивающиеся скидки. Это значительное облегчение для тех, кто ограничен в доходах пенсией. 

Нужно добавить, что для получения льгот необходимо соответствовать определенным условиям, призванным помочь наиболее нуждающимся пенсионерам, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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