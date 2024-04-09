Маски сняты: Выяснилось, для чего Пугачева впервые заявила о своей позиции

Алла Пугачева открыто выразила свою поддержку семье украинского военнослужащего, покинув Россию в 2022 году после начала военной операции на Украине.

Недавно 74-летняя артистка выступила в защиту семьи военного, комментируя видео, где девочка поет ее композицию:

«Душой и всем сердцем с тобой».

Мать девочки при этом поблагодарила Аллу Борисовну за эту позицию. Пугачева, как выяснилось, также планирует вернуться на сцену и даже дать несколько концертов в Европе, включая выступления в Израиле, на Кипре и в других странах ЕС, приуроченные к ее юбилею, пишет 7Дней.ру.