Квартира Агутина и Варум в Лос-Анджелесе оценивается в 190 млн рублей

Супруга Леонида Агутина в настоящее время проживает в Лос-Анджелесе. Она живет в квартире, оцененной в два миллиона долларов. Анжелика Варум с дочерью шесть месяцев находится в Штатах после отъезда из России. Жилье, в котором они проживают, зарегистрировано на имя Агутина. Недвижимость была приобретена в далеком 2013 году за 130 млн рублей, ее текущая стоимость оценивается в 196 миллионов рублей (2 млн долларов).

Жилой комплекс находится на первой линии побережья Тихого океана. Она включает собственный бассейн. В квартире две спальни, гостиная, просторная гардеробная, кабинет. Ни Анжелика, ни Леонид не прокомментировали информацию о переезде.