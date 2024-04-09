Певица Юлия Ковальчук показала себя на архивном фотоснимке, снятом 15 лет назад

Экс-участница «Блестящих» Юлия Ковальчук снова порадовала своих поклонников, выложив в своем личном микроблоге архивное фото, на котором она запечатлена еще до замужества и рождения детей. Этот снимок, сделанный 15 лет назад в 2009 году, передает момент, когда артистка только прибыла на Панаму для участия в телешоу «Последний герой», пишет МК.

На фотографии звезда предстает в плетеной шляпе, голубом топе, черных брюках, демонстрируя натуральный облик без макияжа.

Источник фото: @juliakovalchuk

Интересно: с 2013 года Юлия находится в браке с коллегой по цеху Алексеем Чумаковым. В 2017 году у пары родилась дочь Амелия. В минувшем году певица поделилась радостью о рождении второго ребенка. Ковальчук при этом предпочла сохранять тайну относительно беременности. Позже она отметила, что роды прошли гладко в уютной домашней обстановке. Артистка также выразила готовность стать мамой в третий раз.