Секреты личной жизни модели Натальи Водяновой раскрыли журналисты

На портале NN.RU раскрыли интересные детали из жизни Натальи Водяновой, модели и филантропа из Нижнего Новгорода. Помимо благотворительной деятельности и карьеры на подиуме, у нее есть скрытые стороны. Прежде чем стать известной, Наталья работала на рынке, сталкиваясь с финансовыми трудностями.

Обнаружила третью сестру

В интервью она призналась, что иногда приходилось обманывать, чтобы заработать на мороженое. В 2022 году она обнаружила третью сестру, Машу, благодаря американскому сайту по поиску родственников. Ее история вызвала вопросы в обществе, но предположения о скрытых мотивах или о том, что Маша ее дочь, не подтвердились.

Наталья также имеет двоюродного брата, с которым не общается из-за его проблем с законом. Трудности детства повлияли на ее психическое состояние, но она постепенно их преодолевает, относясь к еде осторожно, не выбрасывая продукты и не тратя деньги напрасно.