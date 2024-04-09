«Теперь запрещено». Граждан, у которых есть квартира и дача, ждет сюрприз с 10 апреля

Финансовый эксперт Валерий Попов объявил о введении новых правил для владельцев квартир и дачных участков за пределами города. Эти изменения касаются как горожан, так и дачников. В отношении дачников изменятся правила обращения с огнем. Теперь мангалы должны располагаться на расстоянии не менее 5 метров от дачного дома, а сжигать ветки и траву можно будет только в специальных бочках, удаленных на 15 метров от дома. Запрещено также разведение костра на участке.

Штраф от 5 до 15 тысяч рублей

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций рекомендуется иметь водоем или огнетушитель. Нарушители будут оштрафованы на сумму от 5 до 15 тысяч рублей. Жителям многоквартирных домов в городе будет запрещено использовать пиротехнику, включая бенгальские огни, на балконе или внутри квартиры, а также запускать хлопушки, пишет ngnovoros.ru.