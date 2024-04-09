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Платить больше не нужно. Сюрприз ждет тех, у кого в квартире установлены счетчики

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Платить больше не нужно. Сюрприз ждет тех, у кого в квартире установлены счетчики
В России
Фото: @sweet_tomato / freepik.com

Установка счетчика тепловой энергии в квартире действительно может помочь владельцам сократить расходы за отопление. Юрист Алексей Каблучков подчеркивает, что этот процесс позволяет отслеживать реальное потребление тепла, в отличие от использования нормативов, что часто приводит к переплатам.

Могут требовать его установки

Для установки счетчика необходимо наличие общего прибора учета тепловой энергии в доме. В случае его отсутствия жильцы могут требовать его установки посредством принятия решения на собрании жильцов. После установки счетчика специалисты должны провести его бесплатную проверку и установить соответствующую маркировку, что позволит прекратить платежи по предыдущей системе тарификации.

Таким образом, жильцы смогут существенно сократить свои расходы на отопление, оплачивая только за реальное потребление тепла, пишет ngnovoros.ru.

Информационное агентство «Informing»

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