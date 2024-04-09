Платить больше не нужно. Сюрприз ждет тех, у кого в квартире установлены счетчики

Установка счетчика тепловой энергии в квартире действительно может помочь владельцам сократить расходы за отопление. Юрист Алексей Каблучков подчеркивает, что этот процесс позволяет отслеживать реальное потребление тепла, в отличие от использования нормативов, что часто приводит к переплатам.

Могут требовать его установки

Для установки счетчика необходимо наличие общего прибора учета тепловой энергии в доме. В случае его отсутствия жильцы могут требовать его установки посредством принятия решения на собрании жильцов. После установки счетчика специалисты должны провести его бесплатную проверку и установить соответствующую маркировку, что позволит прекратить платежи по предыдущей системе тарификации.

Таким образом, жильцы смогут существенно сократить свои расходы на отопление, оплачивая только за реальное потребление тепла, пишет ngnovoros.ru.