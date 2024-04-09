Пенсию повысят еще на 10%. Пенсионеров ждет рекордная индексация за 10 лет

Пенсионный эксперт Сергей Власов прогнозирует, что пенсионеры в ближайшие годы получат увеличение выплат на 10% от текущего уровня, что является самым крупным ростом за последние 10 лет. В начале текущего года страховые пенсии уже повысились на 7,5%, что соответствует уровню инфляции за прошлый год.

Могут ожидать увеличения выплат

С 10 апреля также планируется увеличение социальных пенсий всех видов, включая пенсии по старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, а также пенсии по государственному обеспечению на 7,5%. В последующие годы пенсионеры могут ожидать еще более значительного увеличения выплат: на 9,5% в следующем году и на 10,3% год спустя.

Средний размер пенсий, по прогнозу эксперта, через два года составит уже около 15 тысяч рублей, пишет ngnovoros.ru.