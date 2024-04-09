Соцдоплата уже утверждена. Эту сумму получат все пенсионеры с 10 апреля 2024

Государственные чиновники сообщили российским пенсионерам о предстоящих денежных выплатах, которые будут предоставлены в ближайшее время. Эти средства будут доступны всем пожилым гражданам, не занятым на данный момент трудовой деятельностью.

Планируется, что выплаты будут постепенно увеличиваться до минимального уровня для каждого пенсионера, независимо от типа пенсии. В настоящее время завершается последний этап перечисления социальных доплат для пенсионеров в этом месяце.

Получат полные выплаты за апрель

Начиная с 10 апреля и в течение всего месяца все пенсионеры будут получать эти выплаты, хотя суммы могут различаться в зависимости от региона проживания. Пенсионеры по всей стране в ближайшее время получат полные выплаты за апрель, пишет ngnovoros.ru.