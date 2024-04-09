Принято решение. Пенсионеры со стажем с 1991 по 1998 год получат нововведение с 10 апреля

10 апреля 2024 было объявлено о новом решении по учету трудового стажа, накопленного в 1990-е годы. Эксперт в области пенсионного обеспечения Сергей Власов уточнил, что изменения затронут период с 1991 по 1998 год, охватывая большинство нынешних пенсионеров.

Суды поддерживают пенсионеров

Многие из них сталкивались с отказами из-за ошибок в документах, но суды все чаще поддерживают пенсионеров. Примером служит случай, когда пенсионеру отказали из-за проблем с документами, но суд признал ошибку кадрового отдела и включил стаж в учет, что привело к пересмотру пенсии.

Подобные изменения ожидают всех пенсионеров, столкнувшихся с такими проблемами, начиная с 10 апреля, сообщает ngnovoros.ru.