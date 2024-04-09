После проведенного в Уфе концерта Владимира Кузьмина раскритиковали за его пение

После концерта в Уфе Владимира Кузьмина жестко раскритиковали за его вокал. Ролики с выступления заполонили соцсети, вызывая негативные отзывы у россиян.

Певец был в странном состоянии

Некоторые зрители уходили из зала прямо во время выступления. Музыкальный критик Павел Рудченко подметил, что певец был в странном состоянии на сцене и исполнял произведения небрежно, несмотря на его безусловный талант и былые заслуги.

Видео с выступления показывает, что Кузьмин местами откровенно мажет и не дотягивает. Продюсер посоветовал музыканту впредь выступать с фанерой, если его состояние оставляет желать лучшего.