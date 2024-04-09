Друг покончившего с собой певца Кунгурова высказался о его смерти

Друг погибшего российского артиста Евгения Кунгурова, Владимир Брилев, выразил свои слова соболезнования и рассказал о его таланте. В интервью порталу Starhit он отметил трудолюбие, тактичность, жизнелюбие умершего музыканта.

Брилев подчеркнул, что Кунгуров преодолел много сложностей и ошибок на пути карьеры и установил гармонию в личной жизни.

Совершил суицид в центре Москвы

Нужно напомнить, что Евгений Кунгуров, участник телепроекта «Голос», а также заслуженный артист России, совершил суицид в центре Москвы. Его тело нашли возле дома, где он проживал.